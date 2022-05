Ucraina: Meloni, Salvini a Mosca? Non l'ho criticato

MILANO, 30 MAG - "Non mi pare francamente di averlo criticato. Se lo volessi criticare lo farei sempre in maniera chiara". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto se abbia criticato il leader della Lega sull'intenzione di un viaggio a Mosca, visto che Matteo Salvini si è detto "sconcertato" dalle critiche arrivate anche da lei. "Invece - ha aggiunto - ho detto che non sapevo molto del suo viaggio in Russia e quindi non avevo gli elementi per valutare".

