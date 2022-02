Ucraina: Messa, atenei chiamati a far sentire voce di pace

BOLOGNA, 26 FEB - "Le università oggi sono chiamate più che mai a far sentire la loro voce di pace, di libertà, di confronto democratico, di solidarietà. Questo è uno degli aspetti forse più antichi dell'Università ma purtroppo ancora tanto moderni". Così la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa all'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022 dell'Università di Bologna riferendosi alla guerra in Ucraina. "È un grande onore per me essere qui, a Bologna, in una città che ieri sera non ha esitato a scendere in piazza", "un grande segno per tutti noi". Parole interrotte da un lungo applauso dell'Aula Magna di Santa Lucia. "Stiamo ovviamente monitorando tutto quello che sta succedendo e coordinando tute le attività che possono prevedere accoglienza e solidarietà per l'Ucraina", aggiunge Messa. "Dobbiamo ribadire che la nostra è una voce forte, di una comunità che vive dei principi democratici, della liberta delle idee e del confronto. E dobbiamo farlo sempre di più anche considerando le responsabilità che abbiamo".

