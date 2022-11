ROMA, 06 NOV - "Non voglio dimenticare la martoriata Ucraina. Prego e vi chiedo di pregare perché la guerra finisca". Lo ha detto il Papa parlando alla comunità cattolica di Manama, in Bahrein. Il Papa ha rivolto un pensiero alla situazione in Etiopia: "incoraggio tutti a sostenere" il dialogo perché ci sia "una pace duratura".

