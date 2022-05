Ucraina:Salvini,bene contatti Draghi-Putin, Lega è per la pace

ROMA, 27 MAG - "Bene i contatti diretti fra Draghi e Putin, giusto tenere aperti i canali diplomatici e chiedere alla Russia gesti di pace, a partire dalla riapertura alle esportazioni di grano. Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

