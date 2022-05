ROMA, 26 MAG - "L'arma più potente sarà la diplomazia no missili e testate. Noi stiamo mandando gli aiuti ma per salvare vite e difendere l'interesse nazionale italiano prevede che si faccia il possibile per evitare di mandar altre armi. Conto che non si parli più di invio di armi ma di diplomatici". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al forum ANSA.

