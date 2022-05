ROMA, 12 MAG - "Sono ottimista e fiducioso per natura. Non commento i se. Draghi ha parlato di pace, non so se con Joe Biden hanno parlato di armi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alla domanda circa la sua posizione su un'eventuale mozione parlamentare contro la fornitura delle armi.

