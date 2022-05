Ucraina: Salvini, non ci sto a inviare altre armi

ROMA, 19 MAG - "Qualcuno in quest'aula parla di inviare altre armi, io non ci sto. Noi siamo assolutamente e orgogliosamente ancorati ai valori, ai diritti conquistati in Occidente, stiamo con la democrazia, mai con la guerra ma con i popoli e mai con gli aggressori". Così il senatore Matteo Salvini intervenendo in Aula sull'informativa del premier Draghi. E rivolgendosi a lui ha aggiunto: "Grazie per le parole di pace, sia a Washington che oggi in aula condivise da tutti spero".

