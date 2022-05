ROMA, 24 MAG - "Mi auguro non ci sia nessun altro voto in Parlamento nelle prossime settimane". Così il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo a una domanda su un nuovo eventuale voto sull'invio delle armi all'Ucraina. L'ha detto nella registrazione di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai 1. E ha aggiunto: "Gli argomenti per convincere i russi ci sono senza bombardare e sono le sanzioni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA