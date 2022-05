Ucraina: Salvini, ulteriori invii armi non sono soluzione

ROMA, 16 MAG - "Mandare aiuti economici e militari all'Ucraina" inizialmente era "giusto e lo abbiamo votato con convinzione". Ora "ulteriori invii di armi non penso siano la soluzione giusta. Il dialogo non si prepara con l'invio di altre armi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. Non comment. "Se la guerra va avanti" Salvini ha sottolineato anche un altro dato: "Anche in Italia ci sarà una "strage di posto di lavoro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA