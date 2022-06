Ucraina: SI presenta risoluzione, stop invio di armi letali

ROMA, 21 GIU - "Informare tempestivamente il Parlamento sui dettagli e gli sviluppi del "piano italiano per la pace" e a ridefinirlo secondo le linee di indirizzo ricevute" e "sospendere la fornitura di equipaggiamento militare letale, concentrando tali risorse sull'assistenza umanitaria, e lavorare per favorire una progressiva descalation e alla apertura di canali negoziali": sono due degli impegni chiesti al governo dalla risoluzione di Sinistra Italiana in vista del voto alle Camere sulle comunicazioni di Mario Draghi alla vigilia del Consiglio Ue sulla guerra in Ucraina.

