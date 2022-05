Ucraina:Tajani, Cav uomo di pace nessun cambio di posizione

ROMA, 17 MAG - "Berlusconi è uomo di pace, ha detto in sostanza che per sedersi al tavolo della pace non bisogna inasprire i toni della polemica ma non c'è nessun cambio di posizionamento. Forza Italia è dalla parte dell'Occidente, della Nato; però Berlusconi, che vorrebbe che si concludesse in tempi rapidi il conflitto in Ucraina, dice abbassiamo i toni che poi rischiando di isolare Putin e di porlo in una posizione di totale contrasto, si rischia di non arrivare ad un faccia a faccia, di sedersi intorno ad un tavolo per il cessate il fuoco. Questa è la preoccupazione di Berlusconi, il messaggio era chiaro". Lo afferma il coordinatore di Fi Antonio Tajani a radio 24.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA