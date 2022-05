ROMA, 12 MAG - Un recovery plan ad hoc "per raggiungere l'autosufficienza energetica ed agroalimentare, per il sostegno ad una difesa comune, un'azione di appoggio ai rifugiati e per la ricostruzione dell'Ucraina": lo propone il vicepresidente di Fi Antonio Tajani che chiede alla Ue di "emettere bond per progetti concreti". Tajani chiede inoltre "un tetto al prezzo del gas, anche a quello acquistato dagli Usa".

