Ucraina: terza missione Uip partita dalla Sardegna

CAGLIARI, 26 MAR - Nuova missione di solidarietà al popolo ucraino in Sardegna, la terza promossa dall'Unione interparlamentare. "Cento bambini ucraini ci aspettano al confine tra il loro paese e la Polonia, andiamo a prenderli per portarli da 'mamma Sardegna'", ha dichiarato il deputato Ugo Cappellacci, presidente della sezione Ucraina dell'Unione interparlamentare, in partenza da Cagliari con il console Anthony Grande verso la Polonia. Qui la delegazione sarda raggiungerà un centinaio di bambini accompagnati dalle mamme adottive per accompagnarli e accoglierli in Sardegna. Il ritorno potrebbe avvenire già nella giornata di domani a bordo di un volo militare oppure 24 ore dopo via bus e nave.

