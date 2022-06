Ucraina: Usa, impegno a fornire armi per resistere a Russia

NEW YORK, 09 GIU - "Siamo impegnati a fornire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari all'Ucraina per essere in grado di resistere alle avanzate russe e respingerle dove è possibile". Lo afferma il consigliere alla Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, secondo quanto riportano i media statunitensi. "Siamo preoccupati da ogni atto di aggressione della Russia, da ogni centimetro di territorio ucraino che occupano, che bombardano e che distruggono". aggiunge Sullivan. E per questo "siamo impegnati a fornire" le armi necessarie per consentire a Kiev di resistere.

