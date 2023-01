ROMA, 02 GEN - "Voglio congratularmi con Petr Fiala per il lavoro svolto durante il semestre di Presidenza del Consiglio UE: è stata una guida sicura in un contesto molto delicato per l'Europa e il mondo. Continueremo a lavorare insieme per costruire un futuro di pace e sicurezza". Lo scrive su twitter la premier, Giorgia Meloni.

