ROMA, 30 GIU - Via libera dall'Aula del Senato alla Legge di delegazione europea per il 2021. Il testo è stato approvato con 150 voti a favore, 21 contrari e 3 astenuti. L'Assemblea ha subito dopo approvato (150 sì', 23 no e nessun astenuto) la risoluzione di maggioranza sulle relazioni programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia alla Ue nel 2022 e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 .

