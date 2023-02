Unanimità in Commissione Camera per urgenza a legge su bullismo

ROMA, 16 FEB - "La proposta di legge a contrasto del bullismo e cyberbullismo è di crescente attualità, ed è seguita con attenzione dal governo e da Fratelli d'Italia. Per questo abbiamo accolto positivamente la richiesta dell'opposizione e votato a favore dell'urgenza in Assemblea, proseguendo così il lavoro interrotto dalla fine anticipata della scorsa legislatura". A renderlo noto è il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio (FdI). "Sarà abbinata - spiega - la nostra proposta di legge che mira a modificare e rendere ancora più efficaci le norme del codice penale e le misure di prevenzione e di intervento da attuare nella scuola, nelle famiglie e nel sociale. La Commissione ha già iniziato l'esame in sede referente e puntiamo a concludere l'esame e ad andare in Aula per i primi giorni di Marzo". "Esprimo grande soddisfazione per il clima di collaborazione che si è subito instaurato tra tutte le forze politiche nel corso dei lavori su un tema così delicato e di grande interesse per le famiglie, che richiede risposte immediate", conclude il parlamentare di Fratelli d'Italia.

