Usa: camera si aggiorna alle 18.00 per voto su speaker

NEW YORK, 05 GEN - La Camera aggiorna la seduta fino a giovedì alle 12 ora locale, alle 18 ora italiana. I lavori dietro le quinte proseguono e progressi sono stati fatti per l'elezione dello Speaker della Camera. Kevin McCarthy però non ha ancora i voti necessari per l'elezione e, secondo indiscrezioni, vorrebbe continuare a trattare con i 'dissidenti' del suo partito per raggiungere un'intesa e arrivare alla votazione con la certezza di essere eletto. McCarthy è già stato bocciato in sei votazioni.

