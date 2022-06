Verona, Bernini, c'è ancora tempo per ravvedimento operoso

ROMA, 17 GIU - "Le elezioni amministrative hanno dato un'indicazione univoca: il centrodestra è vincente quando si presenta unito, e viene invece penalizzato dove prevalgono personalismi e localismi. Verona in questo senso è una città simbolo: sarebbe diabolico disattendere la volontà di riunire le forze in tutti i ballottaggi per non consegnare alla sinistra città in cui siamo maggioranza virtuale. C'è ancora tempo, anche se poco, per un ravvedimento operoso: Verona, per la sua storia e per la sua tradizione politica, per il centrodestra è una questione nazionale, e sarebbe grave non risolverla positivamente". Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

