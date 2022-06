Verona: la più votata un'italiana di seconda generazione

VERONA, 27 GIU - Sarà Veronica Atitsogbe, 28 anni, in qualità di più votata, a presiedere il primo consiglio comunale dell'assemblea municipale post Sboarina. L'annuncio è stato dato oggi dalla portavoce del nuovo sindaco. Nata a Verona da genitori originari del Togo, laureata in scienze politiche, figura tra le fondatrici dell'associazione Afroveronesi, lavora in banca, dopo uno stage più assunzione in prefettura, ed è la prima italiana di seconda generazione a entrare nel consiglio comunale di Verona.

