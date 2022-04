Verso le Regionali, pallino nelle mani di Giorgia Meloni e Musumeci resta sulla graticola

Adesso tocca a Giorgia Meloni. Il pallino, dopo il ticket Forza Italia-Lega su Ciccio Cascio candidato a Palermo, è in mano alla leader patriota. Con la mossa di sabato, gli alleati costringono Fratelli d’Italia a decidere (molto in fretta) cosa fare. Una sola scelta possibile, fra tre opzioni tutte ancora aperte, dalla quale dipenderanno anche il destino di Nello Musumeci e lo scenario delle Regionali.

FdI conta ancora nell’«intervento» di Silvio Berlusconi, invocato a caldo, che oggi stesso dovrebbe avere un colloquio con Ignazio La Russa, delegato alle faccende sicule. Il senatore proverà a convincere il Cav su scelte «nell’ottica dell’unità della coalizione», secondo quanto trapela da fonti meloniane: tutti uniti per Cascio; così come per Musumeci, subito o con una promessa d’onore. Ma ad Arcore il rating di Matteo Salvini è alto come non mai. E il segnale che arriva da uno dei colonnelli berlusconiani più influenti, Maurizo Gasparri, sembra chiaro: «Avevamo ipotizzato da tempo la candidatura Cascio per il comune. Ci auguriamo il massimo della convergenza sul suo nome», dice il responsabile nazionale enti locali di Forza Italia. Auspicando che «sul delicato caso Sicilia prevalgano buon senso e coesione».

Pubblicità

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE IN EDICOLA OPPURE CLICCA QUI PER ACQUISTARE L'EDIZIONE DIGITALE

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA