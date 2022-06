NEW YORK, 08 GIU - "Abbiamo bisogno di più cooperazione e di idee innovative come non mai". Lo afferma il presidente americano Joe Biden durante la cerimonia di apertura del vertice delle Americhe. "La democrazia è il segno distintivo delle Americhe e in un momento in cui la democrazia è sotto attacco nel mondo noi dobbiamo difenderla", mette in evidenza Biden.

