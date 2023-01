Vescovo Norcia, non conferma Legnini è schiaffo alla gente

PERUGIA, 03 GEN - "La non riconferma di Giovanni Legnini alla guida della Struttura commissariale per la ricostruzione post sisma è uno schiaffo alle popolazioni terremotate": a dirlo all'ANSA è il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, commentando l'avvicendamento con il senatore Guido Castelli. "Non ho nulla contro il nuovo commissario, che per altro non conosco - ha spiegato - ma credo che l'operazione sia figlia di una politica scellerata e di basso livello che passa sopra le teste della gente". "Il Governo ci spieghi il senso di questi avvicendamento, visti i risultati ottenuti in questi anni dal commissario Legnini", ha detto ancora monsignor Boccardo. "Legnini - ha proseguito - ha dimostrato di essere persona seria e capace. La sua sostituzione offende le differenze dei cittadini".

