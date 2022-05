ROMA, 11 MAG - L'Aula al Senato ha approvato con 198 voti favorevoli, nessun contrario e 17 astenuti, il ddl che detta disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, la cosiddetta legge Salvamare. Il provvedimento, è approvato in via definitiva.

