Von der Leyen a Gualtieri, Roma era ed è il cuore dell'Ue

BRUXELLES, 09 GIU - "Grazie, Roberto Gualtieri, per avermi mostrato un luogo che ha un significato storico per la storia della nostra Unione: nel 1957 in questa stanza fu firmato il Trattato di Roma. Roma era allora il cuore dell'Ue, e lo è tuttora". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, postando una foto con il sindaco di Roma nella Sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio, dove il 25 marzo del 1957 furono firmati i Trattati di Roma che istituirono la Comunità economica europea (Cee) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). "Insieme, rendiamo la nostra Unione un successo!", aggiunge von der Leyen, facendo riferimento al NextGenerationEu.

