ROMA, 07 DIC - "Rispetto a giugno gli effetti della guerra colpiscono ancora di più, ma la cosa più importante è che restiamo insieme". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontrando a Milano in prefettura il presidente Sergio Mattarella. Ursula von der Leyen ha ringraziato il capo dello Stato per averlo ricevuto per un secondo bilaterale in poco tempo.

