Voto in Sicilia, Salvini a Palermo: «Ci vuole un candidato, non quattro»

«A Palermo e in Sicilia decideranno i palermitani e i siciliani, io mi sto occupando di riforma della giustizia e delega fiscale: a me qualunque scelta va bene. Io verrò a sostenere il candidato che sarà scelto». Così Matteo Salvini ai cronisti, arrivato in un hotel a Palermo per incontrare la classe dirigente della Lega. Alla domanda se all’incontro di martedì prossimo del centrodestra, dopo la fumata nera di ieri, sempre sul «dossier Sicilia» parteciperà anche Fratelli d’Italia, assente alla riunione in Senato, Salvini ha risposto: «Ho chiesto di coinvolgere tutti, se qualcuno poi si tira fuori per conto suo è una scelta sua».

«Non ho timori che non si trovi l'unità nel centrodestra. L’importante sarebbe avere un candidato, non 4. Io ho espresso un desiderio, poi decideranno loro. Tutto è possibile, basta volerlo», ha chiosato Così Salvini.

In merito al prossimo incontro il segretario della Lega in Sicilia Nino Minardo ha aggiunto: «Non so ancora se ci vedremo a Roma o a Palermo. Al momento i candidati in corsa del centrodestra sono quattro.

