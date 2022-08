Zingaretti, alleanza con M5s continua dove si governa bene

ROMA, 01 AGO - "A livello nazionale c'è una dinamica che ormai credo sia disegnata negli indirizzi di queste ore. L'Importante è dare una lettura corretta di quello che è avvenuto. Lì dove si governa sulla base di programmi, dei progetti e delle scelte di governo, non bisogna rimettere in discussione tutto". L'alleanza con l'M5s "non c'è solo nel Lazio. Qui, abbiamo un'alleanza anche con Calenda e Italia Viva, e i 5s: sta andando avanti perché abbiamo dimostrato di portacela fare. Dove si governa bene si continui a governare e bene". Lo ha detto a Radio 24 il presidente della Regione Lazio ed esponente del Pd, Nicola Zingaretti.

