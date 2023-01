ROMA, 30 GEN - "Questo pomeriggio andrò all'evento romano di Elly Schlein per sostenerla. Noi dobbiamo tornare a costruire speranza, per farlo questo partito deve avere il coraggio di cambiare. Il Pd 15 anni fa nacque come un'innovazione del sistema politico, ma quando prevale la paura e il conservatorismo si isola, perde il rapporto con le persone". Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in un lungo post su Facebook.

