Nino Minardo lascia la Lega e torna a Forza Italia: «A chi dice più destra, io rispondo che serve più centro»

politica

Era da qualche tempo nel gruppo Misto: «Offrire agli elettori un’unica e forte proposta politica di centro»

Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera, ha ufficialmente lasciato il gruppo Misto per tornare a Forza Italia, diventando il quinto deputato a farlo dall’inizio della legislatura. La decisione, comunicata ai vertici del partito, segna un ritorno alle origini per il parlamentare siciliano, che aveva militato negli azzurri per oltre vent’anni prima di uscire nel novembre 2019.

In una dichiarazione rilasciata poco dopo l’annuncio, Minardo ha sottolineato la sua visione di un centrodestra fondato su un asse moderato e responsabile, basato sui valori cristiani e liberali. «Oggi rinnovo il mio impegno in un’azione politica orientata a coinvolgere movimenti e realtà territoriali e nazionali vicini al Partito popolare europeo, al civismo, al federalismo e all’autonomismo», ha spiegato, puntando a «semplificare il quadro politico italiano e offrire agli elettori un’unica e forte proposta politica di centro».

Minardo ha inoltre espresso gratitudine verso Forza Italia per l’accoglienza ricevuta e ha affrontato in modo chiaro il dibattito interno sulla collocazione politica: «A chi dice più destra, io rispondo che serve più centro. Non è una novità, ma adesso è davvero il momento di compiere una scelta strategica».