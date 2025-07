No Tav, petizione a Bussoleno per cittadinanza a popolo Gaza

agenzia

L'appello: "Un gesto politico e umano contro genocidio"

TORINO, 03 LUG – Una petizione popolare è stata lanciata a Bussoleno, in Valle di Susa, nel Torinese, per chiedere al Comune di concedere la cittadinanza onoraria all’intero popolo di Gaza. L’iniziativa è promossa da ambienti vicini al movimento No Tav, ed è stata diffusa attraverso i canali social. “Chiediamo che venga concessa la cittadinanza onoraria all’intero popolo di Gaza – si legge nel post – in segno concreto di solidarietà e vicinanza a una popolazione che da anni vive sotto condizioni disumane a causa delle continue violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo sionista dello Stato di Israele”. Nel testo si parla della situazione a Gaza come di “una delle più gravi crisi umanitarie dei nostri tempi” e si definisce quanto accade nella Striscia come “un genocidio”. Gli attivisti sottolineano che l’appello “nulla ha a che vedere con sentimenti di antisemitismo, che da sempre ripudiamo con fermezza”, ricordando che “anche i gazawi e tutti i palestinesi possono definirsi semiti”. La petizione è aperta a tutte le cittadine e i cittadini di Bussoleno, con l’intento di “mandare un messaggio forte e chiaro: Bussoleno è dalla parte della pace, della giustizia e della solidarietà internazionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA