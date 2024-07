“Noi Moderati”, Emanuele Pezzino nuovo coordinatore cittadino a Catania

politica

La nomina al termine del coordinamento provinciale

Emanuele Pezzino è il nuovo coordinatore cittadino di “Noi Moderati” a Catania. La sua nomina è arrivata al termine di una riunione dei quadri dirigenti del coordinamento provinciale del partito fondato da Maurizio Lupi convocata anche per analizzare la situazione politica attuale e organizzare le iniziative da mettere in atto nei prossimi mesi.

“Un confronto molto partecipato e costruttivo – hanno affermato il coordinatore regionale del partito, Massimo Dell’Utri, e quello provinciale, on. Marco Forzese – che ha messo in evidenza l’importante risultato elettorale raggiunto in provincia di Catania nella recenti consultazioni elettorali di giugno scorso assieme alla necessità di rafforzarsi e rinnovarsi sul territorio attraverso una fase congressuale che renda il partito più attrattivo e traino per l’affermazione del progetto di unificazione delle varie aree moderate nella casa comune del PPE, un progetto politico portato avanti dai nostri leader, Maurizio Lupi e Saverio Romano”.