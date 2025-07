“Noi Moderati” esclusa solo per una dimenticanza, la maggioranza a Palermo ricuce dopo la gaffe

politica

Nel comunicato dei capigruppo non c'era la sigla del movimento di Lupi: «Solo perché in consiglio non è rappresentato»

«La riunione di maggioranza svoltasi ieri ha visto la partecipazione di tutte le anime e le rappresentanze della coalizione, riunite attorno a un tavolo di confronto caratterizzato da uno spirito costruttivo e collaborativo. L’incontro ha confermato, ancora una volta, l’unità della maggioranza a sostegno del sindaco Lagalla attorno a un programma condiviso, oltre alla volontà comune di proseguire con determinazione nell’azione di governo per il bene della città».

Lo dicono i capigruppo di maggioranza Domenico Bonanno (DC), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Giuseppe Milazzo (FDI), Leopoldo Piampiano (Forza Italia) e Sabrina Figuccia (Lega).

«Il comunicato diffuso al termine dell’incontro, sottoscritto dai capigruppo di maggioranza, ha inteso rappresentare sinteticamente questo clima di coesione e collaborazione. – aggiunge la nota – L’assenza tra le sigle dei partiti firmatari di una forza politica che non ha un gruppo consiliare costituito, non riflette in alcun modo la volontà di escludere un alleato, ma è semplicemente dovuta al fatto che i firmatari sono stati esclusivamente i capigruppo. In particolare, si precisa che l’assenza del riferimento a Noi Moderati è stata frutto di una mera dimenticanza, priva di qualsiasi volontà di escludere un autorevole partito alleato».

«Nessuna primogenitura è rivendicata da alcuna forza politica: Noi Moderati fa pienamente parte della maggioranza e il suo contributo è considerato prezioso nel percorso comune intrapreso. Tutte le componenti della coalizione confermano, dunque, il loro impegno nel rafforzare l’unità e la coesione, con l’obiettivo di portare avanti, con serietà e responsabilità, il mandato ricevuto dai cittadini», concludono.