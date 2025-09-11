Nomina di Genovese all’Ast, La Vardera: «E’ l’inizio della fine»

Palermo

Il leader regionale del movimento Controcorrente sulla scelta del nuovo presidente dell'Azienda

«Leggo con sgomento la nomina di Luigi Genovese alla guida dell’Ast. A mio avviso è l’inizio della fine di una partecipata che era già in grande sofferenza. Come può un soggetto che non ha mai avuto competenze in quella materia guidare una società che ha bisogno di un grande rilancio? Come possono le logiche di spartizione prevalere sempre sul buon senso? Ma evidentemente Genovese jr, trombato alle scorse elezioni regionali, andava piazzato in qualche posto con il placet di Lombardo e chi se ne frega se l’Ast affonderà». Lo afferma Ismaele La Vardera, leader regionale del movimento Controcorrente.

