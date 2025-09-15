Nomina di Luigi Genovese al vertice dell’Ast: esplode la polemica, Regione sotto accusa

il caso

La scelta del figlio di Francantonio, come nuovo presidente dell’Azienda regionale dei trasporti ha acceso il dibattito

“Il merito è morto”, attaccano duramente Davide Faraone e Ismaele La Vardera, mentre a prendere posizione è anche Raffaele Lombardo, che difende Luigi Genovese e critica i “leoni da tastiera”.

Una nomina contestata

Al centro della polemica c’è la scelta di Luigi Genovese, figlio di Francantonio, come nuovo presidente dell’Ast, l’azienda regionale dei trasporti. La sua nomina ha scatenato le reazioni dell’opposizione, con manifestazioni davanti alla sede dell’Ast, accompagnate da cartelloni ironici quali “Il merito? Si Ast… utò”.

Il duro attacco dell’opposizione

Davide Faraone, capogruppo alla Camera e vicepresidente di Italia Viva, denuncia “l’assassinio del merito in Sicilia, vittima della lottizzazione di Renato Schifani. Paradossale che proprio Schifani, che si era opposto all’ex Autorità portuale Tardino per comprovati requisiti, ora riempia enti strategici di candidati sconfitti, scelti per appartenenza politica e non per competenza. Un concentrato di nepotismo e malaffare”.

Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, punta il dito contro “una politica che favorisce amici e interessi personali, costringendo molti siciliani a lasciare la regione. Le risorse pubbliche sono diventate regali di potere, non strumenti di responsabilità”.

La critica di Fabrizio Micari

L’ex rettore e dirigente di Italia Viva Fabrizio Micari spiega: “I criteri per le nomine sono spesso paradossali: incompetenza, mancata elezione recente e legami familiari o politici da salvaguardare”.

Lombardo difende Genovese