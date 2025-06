Nordio, ‘toghe non sostengono riforma per paura correnti’

agenzia

'La categoria è vincolata dalla matassa ingarbugliata di potere'

ROMA, 26 GIU – “Con la riforma si darà veramente respiro alla magistratura. La magistratura è sicuramente indipendente dal potere politico, ma non è affatto indipendente da sé stessa: è vincolata da tutta quella matassa ingarbugliata di potere che si chiama correnti per le quali i magistrati hanno il coraggio di manifestare in piazza ma non hanno il coraggio di dire apertamente che sono favorevoli per esempio a certi provvedimenti come questo, perché te lo vengono a dire sottovoce ma non lo fanno in faccia perché altrimenti verrebbero eliminati dalla struttura del potere delle correnti. Non sarà un’umiliazione dei magistrati, piuttosto un recuperò della loro dignità e libertà”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella sua replica al Senato in merito alla riforma della Giustizia.

