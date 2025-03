Notte tranquilla per Papa Francesco

agenzia

Continuano le terapie al Gemelli

ROMA, 11 MAR – La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si è svegliato attorno alle 8. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ieri i medici che hanno in cura il Papa hanno deciso di sciogliere la prognosi. “Tuttavia, in considerazione della complessità del quadro clinico e dell’importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero”, riferiva ieri il Bollettino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA