Nuova audizione per Cantone in Antimafia su inchiesta dossier

agenzia

Convergenza su proposta Italia Viva dopo l'ufficio di presidenza

ROMA, 11 SET – La commissione parlamentare Antimafia convocherà nuovamente per un’audizione il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che indaga sulla vicenda dei presunti dossieraggi ai danni di vip, politici e imprenditori con informazioni carpite attraverso la banca dati della Direzione nazionale antimafia. È quanto emerge dalla riunione dell’ufficio di presidenza della commissione, presieduta da Chiara Colosimo. “La mia proposta di riascoltare Cantone è stata accolta dalla quasi totalità dei gruppi e si è convenuti sul fatto che le altre eventuali scelte in merito alla vicenda dei dossieraggi saranno prese in seguito a quella audizione”, ha spiegato la commissaria Raffaelle Paita, senatrice di Italia Viva. La data non è stata ancora fissata. Cantone, che era stato già ascoltato in Antimafia lo scorso marzo in merito alla stessa inchiesta, negli ultimi giorni aveva lanciato l’allarme su gravi fatti che potrebbero aver determinato il rischio di inquinamento delle prove a danno delle indagini. Anche per questo la procura di Perugia aveva avanzato la richiesta – respinta dal gip – degli arresti domiciliari per l’ex pm Antonio Laudati e l’ufficiale della Gdf Pasquale Striano.

