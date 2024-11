agenzia

Per prima volta prevista elezione di altri tre, nulla di fatto

ROMA, 28 NOV – Decima fumata nera nell’Aula del Parlamento in seduta comune sul giudice costituzionale. Nulla di fatto nemmeno per l’elezione degli altri tre prevista per la prima volta nella stessa seduta: nessuno ha raggiunto il quorum previsto. E la maggioranza delle schede sono state bianche.

