Nuova legge Fvg, niente ballottaggi nei comuni col 40%

agenzia

Via libera al terzo mandato per territori sotto 15mila abitanti

TRIESTE, 21 MAR – E’ stato approvato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il disegno di legge che modifica alcuni aspetti della legge elettorale per i Comuni. Vengono introdotte in particolare la possibilità di terzo mandato per i sindaci dei territori fino a 15mila abitanti e una nuova regola sui ballottaggi, d’ora in poi possibili solo se nessun candidato raggiungerà il 40% dei voti al primo turno. La norma è stata approvata con il voto favorevole del centrodestra, contrarie le opposizioni.

