Nuova Pac, Stancanelli: «Passi avanti in Agri, ma restano perplessità»

agricoltura

Il commento del coordinatore dei Patrioti sul voto in Commissione della relazione in commissione a Strasburgo

«Prendiamo atto con piacere che alcune delle nostre proposte siano finalmente diventate un patrimonio comune della Commissione Agri (agricoltura e lo sviluppo rurale) all’Europarlamento, ma rimaniamo alquanto perplessi su alcuni contenuti. Per questo come Patrioti per l’Europa ci siamo astenuti sul testo finale e ci ci auguriamo che la Commissione Europea tenga conto di quanto deciso e delle nostre osservazioni per evitare ulteriori forzature contro gli agricoltori italiani ed europei».

Così Raffaele Stancanelli, eurodeputato della Lega, coordinatore del gruppo Patrioti per l’Europa in commissione Agricoltura in Parlamento europeo, dopo il voto sulla relazione in vista della proposta sulla futura Pac 2028-2034, attesa il 16 luglio insieme a quella del bilancio comunitario a lungo termine. La relazione è stata approvata a Strasburgo (con 29 voti favorevoli, 9 contrari e 8 astensioni) e dovrebbe essere calendarizzata al voto della Plenaria a inizio settembre.