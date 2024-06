Odg Lombardia, tessera honoris causa a Vik Arrigoni

agenzia

L'attivista per la Palestina e pacifista ucciso a Gaza nel 2011

MILANO, 18 GIU – L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha conferito oggi, a Milano, ai famigliari di Vittorio Arrigoni, il giovane attivista e scrittore di Besana Brianza (Monza) ucciso a Gaza nel 2011, il tesserino di giornalista Honoris causa. ‘Vik’ Arrigoni, da sempre in prima linea per il popolo palestinese, pacifista e autore di numerose corrispondenze di guerra per il Manifesto, e durante l’operazione Piombo Fuso (2008-2009) anche per molte testate nazionali e internazionali, venne ucciso a Gaza da estremisti islamici in circostanze mai del tutto chiarite, all’età di 36 anni. “Ci è sembrato doveroso rispondere positivamente alla proposta del Gruppo Cronisti Lombardi – ha detto Riccardo Sorrentino, presidente dell’Odg Lombardia – di riconoscere una tessera alla memoria per Vittorio Arrigoni, che da Gaza, restando fedele ai suoi principi di umanità che lo hanno portato a sfidare anche coloro che in nome di quel popolo esercitavano, in modo violento, un potere, dava un contributo fondamentale all’informazione su quanto accadeva in quelle aree. La nostra non è una presa di posizione politica, è un omaggio a chi, per dare quelle informazioni e per testimoniare i suoi valori, ha perso la vita”. A ricevere il tesserino, nel corso di una breve cerimonia, la madre, Egidia Beretta, la sorella Alessandra Arrigoni e la compagna, Maria Elena Delia. Arrigoni nel 2022 era stato iscritto honoris causa tra i Cronisti Lombardi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA