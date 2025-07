Offese cittadino sui social, dimissioni assessore accolte

agenzia

A Lecco. Sindaco mantiene deleghe e attacca, si è creato mostro

MILANO, 04 LUG – Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha accolto le dimissioni da assessore di Alessandra Durante, accusata nei giorni scorsi di cyberbullismo per avere risposto in modo aggressivo e maleducato al post di un cittadino che lamentava la scarsa manutenzione di un tratto di strada. Nell’annunciare la sua decisione, oggi nel corso di una conferenza stampa, il primo cittadino ha comunicato che al momento manterrà le deleghe della Durante, ovvero Politiche giovanili, comunicazione, rapporti con i cittadini ed evoluzione digitale. “L’errore c’è stato, pure grave, non intendo minimizzarlo – ha detto il sindaco Gattinoni secondo quanto riporta Lecco Notizie -: l’assessore ha risposto in maniera stizzita e maleducata a un cittadino che sui social segnalava una banalità. E quel che è peggio, lo ha fatto in maniera anonima. Cosa l’abbia spinta ad agire così non lo so, sono anche io incredulo. Rileggendo quelle parole non riuscivo a riconoscere la persona che ha lavorato 5 anni al mio fianco, portando a casa risultati importanti per la nostra città. Un patrimonio che può e deve andare avanti”. Nel ricordare che l’ormai ex assessore si è subito scusata e ha presentato le dimissioni, il sindaco Gattinoni ha puntato il dito contro chi “ha creato il mostro, dandolo in pasto ai social e ai giornali, una catena devastante”. Critiche le opposizioni, che avevano presentato una mozione di sfiducia, secondo cui l’assunzione di responsabilità del sindaco è stata tardiva e le sue parole sono state “una omelia funebre piena di lodi e prosopopea”.

