Ok a modifiche ad articolo 11 dl sport, torna alla Camera

agenzia

Nessuna correzione su sport e salute. Opposizioni, è pasticcio

ROMA, 04 AGO – Via libera della commissione Cultura del Senato a due modifiche all’articolo 11 del decreto sport riguardanti la commissione per il controllo dei conti delle società sportive professionistiche di calcio e basket. Una correzione arrivata in deroga al regolamento visto che l’esame degli emendamenti era stata chiusa la scorsa settimana e attraverso una proposta di modifica del relatore. Nessuna modifica sull’articolo 9 riguardante Sport e Salute. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. “Hanno creato un pasticcio e un conflitto istituzionale, noi non ci prestiamo a questo gioco”, ha detto Daniela Sbrollini di Iv al termine della riunione della commissione nella quale è stato dato anche il via libera al testo per l’Aula dove il decreto approderà alle 16.30.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA