Ok Camera alla mozione di maggioranza sul Patto di stabilità

agenzia

'Percorso di spesa primaria netta compatibile con debito'

ROMA, 29 MAG – Via libera della Camera alla mozione di maggioranza sul patto di stabilità. Il testo, impegna il governo “a individuare, nel rispetto delle disposizioni eurounitarie e informando adeguatamente il Parlamento, un percorso di spesa primaria netta ai fini della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine, compatibile con la necessaria sostenibilità del debito e il mantenimento di un adeguato profilo di crescita” e a “presentare in tempi congrui al Parlamento il Piano strutturale di bilancio a medio termine che costituirà il principale documento di programmazione economica e di bilancio”. Bocciate le proposte dell’opposizione che invitavano – con diverse modalità e paletti – il governo a ricontrattare il Patto in Europa. Via libera solo a una parte di quella di Iv sulla quale il governo aveva dato il parere favorevole.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA