Ok definitivo Senato a Rendiconto 2023 e Assestamento 2024

Via libera a palazzo Madama dopo l'approvazione della Camera

ROMA, 06 AGO – L’Aula della Senato ha approvato il Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e l’assestamento 2024. I sì al ddl sul Rendiconto sono stati 98, i no 57. I voti favorevoli al ddl sull’Assestamento sono stati 98, quelli contrari 54. È il via libera definitivo dopo l’ok della Camera dello scorso 24 luglio.

