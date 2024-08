Onda arcobaleno per il Pride di Rimini, c’è anche Schlein

agenzia

In migliaia alla manifestazione sul lungomare

BOLOGNA, 04 AGO – Un’onda arcobaleno per il Pride di Rimini. In migliaia al corteo che sfila lungo il rinnovato Parco del Mare fra i turisti che si fermano ai lati della manifestazione e partecipano alla festa ballando. Lo striscione d’apertura di Arcigay Rimini riporta la scritta “Noi siamo tempesta”. Al Rimini Summer Pride, manifestazione per i diritti Lgbtqi+, presenti fra le personalità politiche la segretaria del Partito democratico Elly Shlein, il dem Alessandro Zan, il candidato del centrosinistra alla regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, la presidente dell’Assemblea legislativa regionale Emma Petitti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il senatore del Movimento 5 stelle Marco Croatti. “Il nostro è ancora uno dei Paesi al mondo in cui la libertà delle persone è più sotto minaccia. Per noi è una questione di identità quello della libertà e di essere sempre dalla parte di chi ha un diritto in meno”, ha detto De Pascale a margine dell’evento. Qui al pride “C’è la gioia di tante persone che non vogliono accettare di vivere in un Paese dove c’è una destra che cavalca l’odio, i pregiudizi anziché aiutare tutti i cittadini ad avere gli stessi diritti, come dice la Costituzione”, ha detto Zan.

