L'annuncio della ministra Locatelli. Il vertice in Umbria

PERUGIA, 18 SET – È online il nuovo sito dedicato al “G7 Inclusione e disabilità” che si svolgerà in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre. La prima giornata ad Assisi e quelle successive al Castello di Solfagnano, a Perugia. Ad annunciarlo con un post su Facebook è stata la stessa ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli insieme a Giorgio Barchiesi, conosciuto come Giorgione, noto cuoco diventato una star dei social. La ministra ha annunciato che nei prossimi giorni tramite il portale sarà possibile preregistrarsi per partecipare alla giornata del 14 ottobre in piazza ad Assisi. Il sito www.g7disabilityinclusion.it è in lingua inglese e italiana. Sull’home page si ribadisce il “diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica” ed è possibile conoscere il programma di tutte e tre le giornate. In particolare, quello della prima, dedicata all’accoglienza delle delegazioni ministeriali in piazza, ad Assisi. Per la prima volta nella storia, infatti, saranno scardinate alcune prassi e l’accoglienza, con la tradizionale stretta di mano, sarà condivisa con le persone, le famiglie, le associazioni, i cittadini. Ci saranno tre band, 80 musicisti di cui 50 con disabilità, che suoneranno gli inni nazionali dei Paesi coinvolti. In piazza ci saranno dei truck food provenienti da tutta Italia dove lavorano ragazzi con autismo e altre disabilità, e lungo la via principale di Assisi saranno presenti con gli stand circa cento associazioni, per presentare i loro progetti e le loro attività. Nella piazza inferiore e superiore sono previsti due grandi monitor per consentire a tutti i presenti di seguire la cerimonia. Il giorno successivo, al Castello di Solfagnano, circa 160 delegati parteciperanno a cinque panel di confronto ai quali interverranno esperti da tutto il mondo che parleranno delle priorità individuate dai Paesi G7 e per l’occasione oltre 20 associazioni che impiegano ragazzi con disabilità lavoreranno all’interno del Castello e forniranno il servizio accoglienza, di catering, cucineranno e serviranno ai tavoli. Quindi il 16 ottobre, cuore dell’evento, sarà un momento riservato ai soli ministri. Anche i Paesi invitati speciali potranno partecipare e firmare la Carta di Solfagnano, che rappresenta le otto priorità sulle quali i Paesi G7 si impegnano per il futuro. Sul sito è possibile avere tutte le informazioni anche su come arrivare, come usufruire dell’accoglienza e dove alloggiare.

