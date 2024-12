Open Arms, Salvini: «Accusatori di sinistra, questo processo è costato milioni»

Dopo l'assoluzione

«Sono curioso di sapere cosa diranno professoroni della sinistra», ha detto il ministro. Intanto Fratoianni (Avs) risponde alle accuse sulle strumentalizzazioni

«Sicuramente sono curioso di sentire gli accusatori di sinistra i professoroni che imperversano sulletelevisioni sui giornali e che fino a mezzora fa ritenevano che fossi un pericoloso delinquente, razzista, fascista. Sono curioso di sapere cosa diranno davanti ad una sentenza del tribunale. Mi spiace per i milioni di euro che il processo intentato da Pd e Cinque stelle è costato agli italiani. Sono felice perché è stato sancito che la battaglia della lega per difendere i confini è sacrosanta». Lo ha detto il ministro delleInfrastrutture Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa a Cinque Minuti. «Ora bisogna pensare anche alla giustizia di domani, io ho le spalle larghe, anche in caso di condanna sarei andato avanti ugualmente. Ma se penso che 1000 italiani ogni anno vengono arrestati ingiustamente ma non hanno i soldi per un avvocato e perdono lavoro, affetti e vita. Bisogna ripensare ai tempi e ai modi della giustizia. Ho subito scritto a mio figlio, mia figlia, i miei genitori – ha detto il ministro. «onestamente ero sereno», ha aggiunto non nascondendo il timore «anche se sei onesto, in quei 30 secondi che il giudice è in piedi e legge la sentenza»

«Da domani – ha aggiunto – torno a lavorare in ufficio con entusiasmo, con voglia passione, grinta energia. Abbiamo rischiato, ma chi non lo fa non va da nessuna parte. Oggi il tribunale di Palermo come prima quello di Catania ha detto che abbiamo fatto bene. Contrastare l’immigrazione di massa, l’invasione organizzata e finanziata non è un reato. Questa è una bellissima giornata. Buon Natale a tutti voi».