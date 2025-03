Opposizione Regione Umbria occupa Assemblea per conti sanità

agenzia

'Chiediamo documenti e risposte' spiega Pace, FdI

PERUGIA, 25 MAR – L’opposizione di centrodestra e civici alla Regione Umbria hanno deciso di occupare la sede dell’Assemblea legislativa per protestare sulla questione dei conti della sanità. “La minoranza resterà a oltranza a Palazzo Cesaroni finché non ci saranno forniti i documenti e le risposte che abbiamo chiesto a gran voce, in Commissione all’assessore Tommaso Bori e in Aula alla presidente Stefania Proietti con la richiesta d’informativa urgente che non ha inteso fare” ha spiegato la capogruppo di Fratelli d’Italia Eleonora Pace. “Abbiamo chiesto – ha detto l’esponente di FdI – la documentazione che certificasse anzitutto l’affidamento a una ipotetica società ‘terza’ del report sulla sanità. Poi vorremmo vedere se è pronto perché la manovra finanziaria è stata costruita rispetto a un ipotetico buco di bilancio da questa certificato. Oltretutto poiché si parla di buco di bilancio, di commissariamento e di rientro vorremmo vedere se ci sono documenti del Mef che certificano tutto ciò. Raccontiamo però agli umbri che le interlocuzioni della Regione Umbria con il Tavolo del Mef cominceranno il primo di aprile. Quindi di quale commissario e piano di rientro si parli ci piacerebbe saperlo”.

